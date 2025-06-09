Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що відомо про викрадання грошей з авто обмінника

У прокуратурі розповіли, що порушники майже рік готувалися до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. Вони знали значні суми грошей певний час знаходяться у багажному відділені автівки, що припаркована біля обміну валют.

Щоб дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень,

– пояснили в прокуратурі.

Підозрюваний був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився. Джерела Української правди зазначили, що у 2000-х роках чоловік служив дільничним інспектором міліції.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Спільники чоловіка встановлюються.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що студент у Києві погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не дадуть гроші з каси. Після затримання юнак заявив, що це був "пранк".