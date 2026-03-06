Укр Рус
24 Канал Новости Украины Похищение и захват заложников: Нацполиция взялась за задержание инкассаторов в Венгрии
6 марта, 14:46
3
Обновлено - 15:22, 6 марта

Похищение украинских инкассаторов в Венгрии: в Нацполиции приступили к расследованию

София Рожик
Основные тезисы
  • Национальная полиция Украины начала уголовные производства из-за похищения граждан Украины и служебного авто в Венгрии.
  • Полиция обратилась в Европол и венгерские службы для координации действий и установления обстоятельств инцидента.

Венгрия задержала инкассаторов Ощадбанка на своей территории. Уже начаты уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного авто.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Смотрите также "Взяли заложников и похитили деньги": главное о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Что говорят в полиции о похищении инкассаторов?

Сведения об этом инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и захвате заложников.

Полиция официально обратилась в Европол, налогово-таможенную службу Венгрии и полицию.

Осуществляется координация действий для установления всех обстоятельств задержания украинских инкассаторов.

Продолжаются следственные действия,
– отметили в полиции.

К слову, политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что лучшая реакция Украины на эту ситуацию – максимальная деэскалация и обесценивание заявлений премьера Орбана, а не эмоциональные ответы. Венгерский премьер сознательно использует антиукраинские настроения для внутриполитической борьбы и пытается показать оппозиционного лидера Петера Мадьяра иностранным агентом влияния. А задержание украинских инкассаторов выглядит частью этой стратегии.

Что известно об инциденте?