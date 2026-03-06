Похищение украинских инкассаторов в Венгрии: в Нацполиции приступили к расследованию
- Национальная полиция Украины начала уголовные производства из-за похищения граждан Украины и служебного авто в Венгрии.
- Полиция обратилась в Европол и венгерские службы для координации действий и установления обстоятельств инцидента.
Венгрия задержала инкассаторов Ощадбанка на своей территории. Уже начаты уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного авто.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Что говорят в полиции о похищении инкассаторов?
Сведения об этом инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и захвате заложников.
Полиция официально обратилась в Европол, налогово-таможенную службу Венгрии и полицию.
Осуществляется координация действий для установления всех обстоятельств задержания украинских инкассаторов.
Продолжаются следственные действия,
– отметили в полиции.
К слову, политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что лучшая реакция Украины на эту ситуацию – максимальная деэскалация и обесценивание заявлений премьера Орбана, а не эмоциональные ответы. Венгерский премьер сознательно использует антиукраинские настроения для внутриполитической борьбы и пытается показать оппозиционного лидера Петера Мадьяра иностранным агентом влияния. А задержание украинских инкассаторов выглядит частью этой стратегии.
Что известно об инциденте?
-
Семерых инкассаторов Ощадбанка захватили в Будапеште во время транзита из Австрии в Украину 5 марта. В тот же день премьер-министр Виктор Орбан посетил Антитеррористический центр, силовики которого и осуществляли задержание.
-
Известно, что инкассаторы перевозили с 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Все происходило согласно международному соглашению с "Райффайзен Банком" и европейскими таможенными правилами.
-
Зато Венгрия заявила, что украинцы перевезли большие объемы наличности и золота, которые якобы могут принадлежать "украинской военной мафии".
-
Всех инкассаторов депортируют из Венгрии. Тем временем команда НБУ отправляется в Будапешт, чтобы прояснить ситуацию.