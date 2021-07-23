К похищению Чауса причастны украинские госорганы, – генпрокурор Молдовы
Источник:Unimedia
Генеральная прокуратура Молдовы закончила расследование похищения украинского судьи Николая Чауса, которое произошло в апреле 2021 года. Правоохранители пришли к выводу, что к этому причастны государственные структуры Украины.
О причастности к похищению украинских государственных структур заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.
К слову Похищенный судья Чаус находится под контролем разведки Минобороны, – Бутусов
Мы установили людей, которые принимали участие в похищении и имеют отношение к госслужб Украины. В целом мы закончили расследование,
– заявил прокурор.
Он подчеркнул, что Молдова уже направила в украинские службы целый ряд запросов о сотрудничестве. Сейчас правоохранители соседнего государства ожидают ответа.
"Наша задача – установить лиц, приехавших из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", – резюмировал Александр Стояногло.
Коротко о похищении экссуда Чауса:
- 3 апреля адвокат Николая Чауса сообщил, что его подзащитного похитили неизвестные. Произошло это в центре Кишинева. Инцидент даже попал на видео.
- Украинский МИД заявил, что Украина не причастна к похищению экс-судьи Николая Чауса в Молдове. В то же время журналисты-расследователи "Слидство.Инфо" и RISE Moldova получили копии паспортов 10 украинский, которых молдавские правоохранители проверяли в деле об исчезновении Чауса.
- 9 мая 2021 в Молдове задержали одного из подозреваемых в похищении бывшего украинского судьи.