К похищению Чауса причастны украинские госорганы, – генпрокурор Молдовы

Генеральная прокуратура Молдовы закончила расследование похищения украинского судьи Николая Чауса, которое произошло в апреле 2021 года. Правоохранители пришли к выводу, что к этому причастны государственные структуры Украины.

О причастности к похищению украинских государственных структур заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

К слову Похищенный судья Чаус находится под контролем разведки Минобороны, – Бутусов

Мы установили людей, которые принимали участие в похищении и имеют отношение к госслужб Украины. В целом мы закончили расследование,

– заявил прокурор.

Он подчеркнул, что Молдова уже направила в украинские службы целый ряд запросов о сотрудничестве. Сейчас правоохранители соседнего государства ожидают ответа.

"Наша задача – установить лиц, приехавших из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", – резюмировал Александр Стояногло.

Коротко о похищении экссуда Чауса: