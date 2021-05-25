Похищение Протасевича в Беларуси могло повлечь авиакатастрофу, – СНБО

В Совете нацбезопасности и обороны Украины прокомментировали вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Там подчеркнули, что такое решение режима Лукашенко могло обернуться катастрофой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение "авантюристическим". И подчеркнул, что задержание Протасевича – откровенный вызов демократическому миру.

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Данилов: белорусские власти перешли "красную линию"

Он также отметил, что задержание белорусского оппозиционного журналиста является наглым пренебрежение международными нормами и правилами.

Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию". Такие действия не могут остаться без ответа.

Решение посадить самолет Ryanair в Минске, без сомнения, было спланированной и продуманной спецоперацией. Ответственность за нее полностью несет Лукашенко,

– подчеркнул Данилов.

И добавил, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации и солидарна с белорусами в попытке добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

"Законность, которая постоянно попирается, это приговор разнообразным "вождям" авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени", – отметил секретарь СНБО.

Трагические примеры в авиационной истории

Данилов предостерег о том, что решения, принятые в условиях единоличной диктатуры, приводят к массовым человеческим жертвам. Именно так произошло, в частности, с:

катастрофой рейса МН-17 на Донбассе в 2014 году;

сбиванием украинского самолета МАУ в Иране в 2020 году.

"Поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair боевого самолета Миг-29 белорусских вооруженных сил могло привести к авиационной катастрофе", – секретарь СНБО.

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