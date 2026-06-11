Как сообщает полиция, одного из украинцев под предлогом просьбы о помощи заманили во двор на улице Бардзькой, а другого – на парковку на улице Сверадовской. Там их силой затащили в автомобили.

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Что известно о похищении украинцев во Вроцлаве?

Позже мужчин привезли в подвал ресторана в Старом городе. Похитители угрожали украинцам и применяли к ним насилие. Они заставили парней передать пароли от банковских приложений и занимать деньги у знакомых. Нападавшие хотели получить от них как можно больше денег.

Полицейские установили личности и задержали четырех похитителей. Это граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет. Всех четырех обвиняют в незаконном лишении свободы с особой жестокостью, ограблении, вымогательстве и избиении. Подозреваемых взяли под временный арест.

За инкриминируемые преступления им грозит до 25 лет лишения свободы.

Кадры похищения одного украинца и задержания злоумышленников: смотрите видео

Напомним, ранее сообщалось, что в центре польского Радома группа мужчин напала на молодого украинца, услышав его акцент. Парня заставили петь польскую песню. Когда он ошибся в словах, его начали оскорблять и бить. Пострадавший получил многочисленные травмы, в частности синяки, ссадины и вывих плеча.

Также в Варшаве на Свентокшиском мосту группа поляков напала на трех украинских подростков из-за их происхождения. Нападавшие применили перцовый газ и жестоко избили ребят ногами.