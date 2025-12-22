Сначала собрали в церкви: в ВСУ раскрыли детали похищения жителей Грабовского
- Российские военные похитили более 50 мирных жителей из села Грабовское на Сумщине, собрав их в церкви перед вывозом в Россию.
- Большинство жителей села было эвакуировано заранее, но оставались преимущественно пожилые люди, которые отказались от эвакуации.
Российские военные похитили более 50 мирных жителей в селе Грабовское в Сумской области. В ВСУ объяснили, что людей собрали в церкви и впоследствии вывезли на территорию России.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Ранок.LIVE.
Смотрите также Новый российский прорыв на Сумщину, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю
Что в ВСУ говорят о похищении гражданских из Грабовского?
Виктор Трегубов объяснил, что большинство населения поселка Грабовское было эвакуировано заранее. Впрочем, там продолжали оставаться в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.
Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов, они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию России. Начали просто водить там, это же не город, это фактически маленькое село,
– рассказал он.
Трегубов подчеркнул, что пока нет подтвержденных данных, происходил ли вывоз под угрозой оружия.
Какая сейчас ситуация на Сумщине?
Российские оккупанты осуществляют трансграничные атаки на Сумщине и Харьковщине, пытаясь обмануть Запад о ситуации на фронте.
Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают эти действия как часть новой кампании когнитивной войны, направленной на формирование впечатления, что линия фронта в Украине якобы разрушается.
Кроме того, в эфире 24 Канала военный обозреватель Иван Тимочко объяснил, что события возле Грабовского не стоит сводить к простому объяснению о "чьей-то халатности". Противник действует системно и обычно использует те участки, где может совместить военную активность с последующим информационным давлением.
В то же время он предостерегает от обобщений. Локальные нарушения или ошибки не означают системной проблемы в Силах Обороны Украины. Именно на такое упрощение и рассчитывает Россия, пытаясь подать отдельный эпизод как доказательство "тотальной слабости" украинской армии.