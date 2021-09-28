Похитили онколога ради выкупа: мужчина и женщина проведут за решеткой 7 и 9 лет
Источник:Офис генпрокурора
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда мужчине и женщине, которых обвиняют в похищении человека. Преступление произошло еще осенью 2017 года.
Суд назначил злоумышленникам наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы.
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Мужчина и женщина похитили врача
По данным следствия, мужчина и женщина похитили из собственного двора врача-онколога. Они удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов выкупа. Одновременно злоумышленники похитили:
- автомобиль,
- личные вещи потерпевшей.
Святошинский районный суд Киева признал их виновными по нескольким статьям:
- 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека,
- 185 о краже,
- 189 вымогательство,
- 289 о незаконном завладении транспортным средством.
Судьи назначили им наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы. А Киевский апелляционный суд 28 сентября оставил приговор в силе.
Последние громкие похищения людей
К сожалению, случаи похищения людей в Украине не единичны. Только в сентябре 2021-го произошло несколько резонансных преступлений, в частности:
- На Полтавщине группа злоумышленников похитила дочь местного депутата и бизнесмена. Злоумышленники требовали у отца почти полмиллиона долларов в биткоинах за освобождение его ребенка.
- В Полтаве мужчина устроил стрельбу, напал на женщину, посадил ее в автомобиль и скрылся. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника в Кременчуге.
- В Запорожье мужчина, работая с сообщниками, похитил из детской коляски годовалого ребенка. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Ford.