Похитили онколога ради выкупа: мужчина и женщина проведут за решеткой 7 и 9 лет

28 сентября 2021 , 20:33
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Офис генпрокурора

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда мужчине и женщине, которых обвиняют в похищении человека. Преступление произошло еще осенью 2017 года.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы.

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Мужчина и женщина похитили врача

По данным следствия, мужчина и женщина похитили из собственного двора врача-онколога. Они удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов выкупа. Одновременно злоумышленники похитили:

  • автомобиль,
  • личные вещи потерпевшей.

Святошинский районный суд Киева признал их виновными по нескольким статьям:

  • 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека,
  • 185 о краже,
  • 189 вымогательство,
  • 289 о незаконном завладении транспортным средством.

Судьи назначили им наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы. А Киевский апелляционный суд 28 сентября оставил приговор в силе.

Последние громкие похищения людей

К сожалению, случаи похищения людей в Украине не единичны. Только в сентябре 2021-го произошло несколько резонансных преступлений, в частности:

  • На Полтавщине группа злоумышленников похитила дочь местного депутата и бизнесмена. Злоумышленники требовали у отца почти полмиллиона долларов в биткоинах за освобождение его ребенка.
  • В Полтаве мужчина устроил стрельбу, напал на женщину, посадил ее в автомобиль и скрылся. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника в Кременчуге.
  • В Запорожье мужчина, работая с сообщниками, похитил из детской коляски годовалого ребенка. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Ford.
Автор: Альона Захарова