На протезах к вершине мира: ветераны ГУР покоряют Эверест ради помощи собратьям

Украинские герои не останавливаются ни перед чем – даже перед самой высокой вершиной мира. Ветераны Главного управления разведки Минобороны Украины, потерявшие конечности в боях, отправились в изнурительную экспедицию на Эверест.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на организаторов проекта Limitless. Это – первое в истории Украины восхождение на гору людьми с ампутациями.

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Раненые ветераны ГУР хотят собрать 3 миллиона для побратимов

Главная цель – не спортивное достижение, а сбор 3 миллионов гривен на закупку оборудования для украинских военных, которые страдают от фантомной боли после ранений.

Миссию организовал проект Limitless в партнерстве с реабилитационным центром UNBROKEN. Участники говорят: их восхождение – это социальный месседж и призыв ко всему миру не забывать о тех, кто платит самую высокую цену за свободу.

Мы не сломались. И хотим, чтобы мир это увидел. Каждый наш шаг – это не только подъем в горы, это подъем Украины на глазах у мира,

– отмечает Иван Тарн.

В команде – ветеран спецподразделения ГУР МОУ "АРТАН" Иван Тарн, который потерял стопу во время обороны Бахмута, и Александр Дашко, ветеран "KRAKEN" и вице-чемпион мира по пара-джиу-джитсу, который потерял конечность в боях за Харьковскую область.

Обоих сопровождают известные альпинисты Татьяна Яловчак и Тарас Позний, а также журналист Роман Бебех, который документирует путешествие для YouTube-канала "Бомбардир".

Когда началась война – сменил рубашку на броник. У меня была тяжелая ампутация, но теперь я снова переодеваюсь – на этот раз в спортивное снаряжение, потому что иду на Эверест. Чтобы доказать: с ампутацией жизнь не закончилась,

– добавляет Александр Дашко.

Цель сбора – 3 000 000 гривен на оборудование, которое поможет украинским военным преодолевать фантомную боль.

Приобщиться можно по номеру карты: 4441 1111 2478 7494 или по ссылке на банке.

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