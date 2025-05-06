Про це розповідає 24 Канал з посиланням на організаторів проєкту Limitless. Це – перше в історії України сходження на гору людьми з ампутаціями.

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Поранені ветерани ГУР хочуть зібрати 3 мільйони для побратимів

Головна мета – не спортивне досягнення, а збір 3 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для українських військових, які страждають від фантомного болю після поранень.

Місію організував проєкт Limitless у партнерстві з реабілітаційним центром UNBROKEN. Учасники кажуть: їхнє сходження – це соціальний меседж і заклик до всього світу не забувати про тих, хто платить найвищу ціну за свободу.

Ми не зламались. І хочемо, щоб світ це побачив. Кожен наш крок – це не лише підйом у гори, це підйом України на очах у світу,

– наголошує Іван Тарн.

У команді – ветеран спецпідрозділу ГУР МОУ "АРТАН" Іван Тарн, який втратив стопу під час оборони Бахмута, та Олександр Дашко, ветеран "KRAKEN" і віце-чемпіон світу з пара-джиу-джитсу, який втратив кінцівку в боях за Харківщину.

Обох супроводжують відомі альпіністи Тетяна Яловчак та Тарас Позній, а також журналіст Роман Бебех, який документує подорож для YouTube-каналу "Бомбардир".

Коли почалась війна – змінив сорочку на бронік. У мене була важка ампутація, але тепер я знову переодягаюсь – цього разу в спортивне спорядження, бо йду на Еверест. Щоб довести: з ампутацією життя не закінчилось,

– додає Олександр Дашко.

Мета збору – 3 000 000 гривень на обладнання, яке допоможе українським військовим долати фантомний біль.

Долучитися можна за номером картки: 4441 1111 2478 7494 або за посиланням на банку.

Бонус для донаторів:

донат від 50 грн – участь у розіграші iPhone 16;

донат від 100 грн – участь у розіграші MacBook Pro 16.

Не забудьте вказати номер телефону в призначенні платежу, якщо донат не з monobank.