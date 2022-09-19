Походы в кафе и развлечения во время войны: боец "Кракена" оценил моральную сторону вопроса

Бойцы на фронте не против того, что гражданские во время войны могут посещать кафе, развлекаться, в целом жить мирной жизнью, потому что именно за это военные и борются. Однако просят помнить цену этой мирной жизни.

Об этом 24 каналу рассказал боец спецподразделения "Кракен", участник операции по освобождению Купянска Даниил Положухно. Ранее сообщалось, что враг возле Купянска снова пытался атаковать позиции ВСУ.

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Бойцы воюют ради мирной жизни

Положухно отметил, что жить спокойной мирной жизнью можно. Иначе непонятно, за что тогда сражаются бойцы на фронте. Сражаются как раз за мирную жизнь и за мирное небо над головой.

Если у людей есть возможность мирно жить, почему бы нет? Пусть живут, но все же помнят о цене этой мирной жизни. Потому я считаю, что ничего страшного нет в том, что люди отдыхают, ходят на работу, тем самым поддерживают экономику. С этим у меня вопросов не возникает,

– заметил боец спецподразделения "Кракен".

Контрнаступление ВСУ вдохновило гражданских

Участник операции по освобождению Купянска продолжил, что увидел новый запал, как люди вдохнули новый свежий глоток воздуха, когда произошло контрнаступление ВСУ. Люди еще больше верили в Вооруженные силы Украины, в то, что мы победим.

"У нас была такая оперативная пауза все лето. Было заметно, что гражданские немного начинают не верить и не понимать, насколько это долго", – подчеркнул он.

Боец спецподразделения "Кракен" добавил, что контрнаступление прибавило людям новых сил. Это видно даже по поддержке.

Начали больше звонить, спрашивать, чем помочь, в чем мы нуждаемся. Передавать дополнительную волонтерку и т.д. То есть в принципе контрнаступление и психологически помог населению,

– подытожил участник операции по освобождению Купянска.

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