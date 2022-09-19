Про це 24 каналу розповів боєць спецпідрозділу "Кракен", учасник операції зі звільнення Куп'янська Данило Положухно. Раніше повідомлялось, що ворог біля Куп'янська знову намагався атакувати позиції ЗСУ.

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Бійці воюють заради мирного життя

Положухно зазначив, що жити спокійним мирним життям можна. Інакше незрозуміло, за що тоді воюють бійці на фронті. Воюють якраз за мирне життя й за мирне небо над головою.

Якщо в людей є змога мирно жити, чому б ні? Нехай живуть, але все ж пам'ятають про ціну цього мирного життя. Тому я вважаю, що нічого страшного немає в тому, що люди відпочивають, ходять на роботу, тим самим підтримують економіку. З цим у мене запитань не виникає,

– зауважив боєць спецпідрозділу "Кракен".

Контрнаступ ЗСУ надихнув цивільних

Учасник операції зі звільнення Куп'янська продовжив, що побачив новий запал, як люди вдихнули новий свіжий ковток повітря, коли відбувся контрнаступ ЗСУ. Люди почали ще більше вірити у Збройні сили України, в те, що ми переможемо.

"У нас була така оперативна пауза все літо. Було дуже помітно, що цивільні трохи починають не вірити й не розуміти, наскільки це довго", – наголосив він.

Боєць спецпідрозділу "Кракен" додав, що контрнаступ додав людям нових сил. Це видно навіть з підтримки.

Почали більше телефонувати, питати, чим допомогти, чого ми потребуємо. Передавати додаткову волонтерку тощо. Тобто в принципі контрнаступ і психологічно допоміг населенню,

– підсумував учасник операції зі звільнення Куп'янська.

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