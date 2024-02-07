Похолодание еще будет: когда ждать, и ударят ли сильные морозы

В Украину идет похолодание. Уже вскоре температура воздуха снова снизится. Впрочем, не во всех областях.

Синоптики назвали дату похолодания. Уже известно, будет ли усиление мороза в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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В Украине снова похолодает

Днем среды в западных и северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Пригреет до +12 градусов, на Юге +16. На Востоке, Сумской области и в Карпатах прохладнее, в частности, только 2 – 7 градусов тепла.

Также в следующие двое суток, кроме Юга, в Украине временами мокрый снег и дождь. В четверг на Севере, Северо-Востоке и в большинстве западных областей ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем 0 – 5 тепла. На остальной территории ночью 1 – 6 тепла, днем 3 – 8 тепла. Тем временем на Юге страны 10 – 15 градусов.

9 февраля в Украине, кроме южной части, Прикарпатья и Закарпатья, снижение температуры на 3 – 5 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ориентировочный прогноз погоды на 9 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

В следующие трое суток ветер юго-западный с переходом на восточный, 5 – 12 метров в секунду. 7 февраля в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, ночью 8 февраля местами в западных, северных и восточных областях порывы 15 – 20 метров на секунду. Кстати, в среду на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду.

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