В Украину идет похолодание: когда усилятся морозы

Одевайтесь теплее. Уже на этой неделе в Украине снизится температура. Морозы ожидаются даже на Юге.

Когда ждать похолодания и сколько градусов усилятся морозы, спрогнозировали синоптики. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда будет похолодание

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью и днем четверга столбики термометров будут достигать от 1 градуса мороза до 4 тепла. Только на Востоке и Северо-Востоке от 1 до 6 мороза.

Днем в центральных областях 3 – 8 тепла, а на Юге даже до +13.

В пятницу в южной и юго-восточных областях ожидаются умеренные дожди. Ночью на Северо-Востоке небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. В целом ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. На Западе от 0 до –5. И только на Юге 3 – 8 тепла.

16 декабря без осадков. Температура ночью 3 – 9 мороза, днем в северных и восточных областях 0 – 5 мороза, на остальной территории от 3 мороза до 2 тепла, в Крыму до 6 тепла,

– отметили синоптики.

Кстати говоря Ударят ли сильные морозы на этой неделе: синоптики удивили прогнозом

Заметим, что по прогнозу на карте пока самые большие "минусы" ожидаются на Западе и Севере.

Ориентировочный прогноз погоды на 16 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

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По ориентировочным прогнозам на картах, сильных морозов в Украине пока не будет. Более того, похолодание, вероятно, надолго не задержится. Так, позже температура воздуха снова может подняться. Детальнее уже вскоре читайте на сайте 24 Канала.