В Украину надвигаются дожди и грозы: синоптик сообщил, когда изменится погода

В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют усиление облачности и осадки в некоторых регионах страны.

Об этом пишет начальник Черкасского областного гидрометеоцентра Виталий Постригань.

Когда и где будут дожди?

По прогнозу синоптика, 26 августа фронтальная система с Балкан повлияла на изменение погоды в украинских регионах. В центральных областях в этот день увеличилась облачность, а дожди различной интенсивности сопровождались грозами.

В четверг, 27 августа, небо также будет преимущественно облачным. Как пояснил Постригань, ориентировочно над Житомирской областью в средних и верхних слоях тропосферы сформируется высотный циклон, который будет двигаться в направлении Черного моря. Из-за этого местами будут периодически идти дожди, а в отдельных районах возможны грозы.

На стабилизацию погодных условий рассчитываем днем 28 августа. Усилится влияние антициклона Steffen и вернется преимущественно солнечная и сухая погода с температурой ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов,

– сообщил синоптик.

Возможны дожди 26 и 27 августа / Фото Виталия Постриганя

В то же время ожидаемые осадки не смогут положить конец засухе, добавил Постыгань. Однако они могут способствовать снижению горючести в экосистемах.

Напомним, синоптики дали предварительный прогноз погоды на сентябрь. Речь идет именно о средних показателях температуры воздуха и осадков, которые будут близки к климатической норме. Средняя температура ожидается на уровне +11…+18 градусов, а осадки – в пределах 37–76 миллиметров, тогда как в Карпатах до 74–106 миллиметров.