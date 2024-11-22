Похолодание в Украине: ударят ли сильные морозы уже вскоре

Украину продолжает засыпать снегом. Синоптики прогнозировали, что значительные осадки будут несколько дней подряд.

И ждать ли резкого похолодания вплоть до сильных морозов в ближайшие дни, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

Синоптики прогнозировали на ночь 21 ноября в западных областях 0 – -6 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской – ночью и днем 0 – +3 градуса. Между тем на остальной территории Украины в течение суток +5 – +12 градусов, а на Юго-Востоке еще даже +13 – +18 градусов.

Впрочем, уже в пятницу, 22 ноября, похолодает. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях -1 – -6 градусов, днем от -1 до +4. На остальной территории ночью от -3 до +2 градусов, днем +2 – +7 тепла. На Юге +8 – +13 градусов.

В Карпатах ночью 6 – 11 градусов. Днем 0 – -5 градусов.

Добавим, в субботу в западных областях небольшой снег при температуре 0 – -7 градусов. В большинстве северных, Винницкой, Черкасской ночью значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, днем без осадков, ночью и днем от -3 до +2 градусов.

Между тем на остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток +3 – +8 градусов, на Востоке и Юго-Востоке днем +8 – +13.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, уже в воскресенье, 24 ноября, столбики термометров снова опустятся вниз. Днем только в южных областях +4 – +6. В остальных от -1 до +2 градусов. Ночью от -1 до -6 градусов по всей Украине.

Впрочем, минимум до 26 ноября, больших морозов, вероятно, еще не будет. По ориентировочным прогнозам на картах, ночью преимущественно до -4 градусов.

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Прогноз погоды на 22 – 26 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра