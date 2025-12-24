Куда надвигается настоящий мороз, и какой будет погода на Рождество

Настоящая зимняя погода сохранится в Украине еще как минимум несколько суток. Кое-где ударит холод до 12 градусов мороза, местами ожидаются метели.

Такую информацию сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какая погода будет на Рождество?

В Украине в четверг, 25 декабря, еще сохранится по-зимнему холодная, но в основном сухая погода. В ночное время, по данным синоптика, температура воздуха составит в диапазоне от 3 до 10 градусов мороза.

На северо-востоке она снизится до 12 градусов мороза. Несколько теплее будет на Закарпатье и крайнем юге. Там ночью будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

Ветер будет двигаться в северном и северо-западном направлениях, со скоростью от 3 до 10 метров в секунду. А вот уже с 26 декабря синоптическая ситуация изменится, в Украине ожидаются осадки в виде снега.

В страну направятся атмосферные фронты с северо-востока, которые днем доберутся практически до всех областей, кроме западных. Они и принесут снег, который наконец образует определенный покров, прежде всего на левобережье Днепра и, частично, в центральных регионах,

– рассказала Наталья Птуха.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье она снизится до 11 градусов мороза. В течение дня, по ее словам, будет от 0 до 5 градусов мороза.

А вот на Закарпатье и в южной части будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Уже 27 декабря морозы отойдут и не будут опускаться ниже отметки 5 градусов мороза, в Карпатах – до --8 градусов.

Что прогнозировали на Рождество?