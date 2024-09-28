Температура ощутимо упадет: какие области уже вскоре накроет резкое похолодание

В конце сентября часть Украины накроет похолодание. В ряде областей температура ощутимо снизится.

Где именно ждать значительного похолодания, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

В конце недели снижение температуры уже почувствовали жители западных областей. Впрочем, оно еще не было сильным.

Далее, уже в воскресенье, изменение погодных условий станет более ощутимым. Синоптик рассказывала, что будет проходить более ярко выраженный, более активный атмосферный фронт именно с северо-запада. Он повлечет за собой изменение воздушных потоков. Поэтому дневные максимумы будут уже не +20 – +25 градусов в большинстве областей, а +15 – +20 градусов.

В Укргидрометцентре уточнили, что 29 сентября в западных областях и на Житомирщине в течение суток ожидается снижение температуры до +9 – +14 градусов.

Интересно, что Юга и Востока такое похолодание еще не доберется. Более того, может удерживаться +25 градусов. Температурный фон особо не изменится.

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Заморозки и снег

Наталья Птуха отметила, что на высокогорье уже после этого прохождения атмосферного фронта, после воскресенья, уже могут быть проявления такого достаточно осеннего характера погоды. Мол, не то, что заморозки, но ощутимое снижение температуры.

Если говорить именно о высокогорье Карпат, 30 сентября, даже кое-где может мокрый снег пролетать, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. И температура в течение суток +1 – + 6 градусов тепла,

– отметила синоптик.

Добавила, уже 1 октября там снова без осадков. Температура ночью также +1 – +6 градусов, а днем +4 – +10.

"То есть локальное снижение до 0 уже, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И только пока на высокогорье Карпат", – подытожила эксперт.

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Обратите внимание! Уже скоро читайте полное интервью с Натальей Птухой на сайте 24 Канала. Узнайте, какой погоды ждать в октябре, возможны ли морозы.