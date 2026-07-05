Потеплеет до +31 или будет прохладнее: синоптик объяснил, от чего это зависит
В течение следующей недели температура воздуха в Украине существенно не изменится. Однако на нее будут влиять некоторые факторы в зависимости от региона.
Об этом представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил в комментарии для "РБК-Украина".
Смотрите также В Украину идут осадки: что принесет холодный атмосферный фронт после жары
Почему температура различается между регионами?
Журналисты поинтересовались, будет ли в ближайшее время в определенных регионах самый холодный воздух или наоборот. По словам синоптика, температура воздуха будет зависеть в большей степени от рельефа. В частности, в низинах ночью может быть несколько прохладнее, тогда как на возвышенностях воздух останется теплее.
Но, условно говоря, такого, чтобы на западе было холоднее, а на востоке теплее, – такого в ночные часы не будет,
– отметил Семилит.
В то же время на побережье морей в ночные часы температура воздуха местами будет достигать +19 градусов.
Днем на температуру может влиять, в частности, облачность. В районах, где будет больше облаков, воздух будет прогреваться не так сильно, например, до +21 градуса. Подобная ситуация ожидается и в районах высокогорья.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине местами ожидается дождливая погода и грозы. Существенных изменений температуры не прогнозируется, но на юго-востоке возможно ее повышение до +31 градуса.