Украину накроют циклоны: как это повлияет на погоду, и когда вернутся заморозки и холод
- Циклоны над Беларусью и Турцией принесут в Украину кратковременные дожди и грозы 17 – 18 апреля.
- С 19 апреля ожидается волна холодного арктического воздуха с ночными понижениями до заморозков.
В конце текущей и с началом новой недели температурные значения в Украине снизятся. Циклоны принесут осадки, также возможно возвращение заморозков.
Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в фейсбуке.
Какую погоду принесут циклоны?
Виталий Постригань сообщил, что циклонические вихри над Беларусью и Турцией в течение 17 – 18 апреля принесут на территорию Украины кратковременные осадки в виде дождя, которые, вероятно, местами будут сопровождаться грозами.
В этот период ночные максимумы будут колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, в дневные часы ожидаются повышения в диапазоне от 12 до 17 градусов. Уже 19 апреля, по его словам, начнется волна стужи.
Он пояснил, что усиленный ветер будет приносить сухой арктический воздух, из-за чего в ночное время прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла, а днем – от 10 до 15 градусов тепла. Кое-где также будут выпадать незначительные дожди.
По предварительным прогностическим расчетам, в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится,
– говорится в сообщении.
Температура воздуха ночью еще будет оставаться в пределах 2 – 7 градусов тепла, но на почве, в пониженных формах рельефа возможны заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем тоже прохладнее – от 9 до 14 градусов тепла.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в сервис Погода от 24 Канала.
О чем свидетельствуют прогнозы синоптиков?
Еще в ближайшие дни погода на территории Украины будет сопровождаться незначительными дождями. Температурные значения в в юго-восточной части и на Закарпатье вырастут до отметки почти 20 градусов тепла.
Ранее сообщали, что уже с 17 апреля в Украине ожидается увеличение облачности и дождь, который будет выпадать местами. Все из-за усиления влияния циклонов с атмосферными фронтами с юго-запада.
Игорь Кибальчич предупреждал об ощутимом ухудшении погоды с 18– 19 апреля, в субботу дождь возможен в южных регионах и в Крыму, в центральных, восточных и южных областях возможны сильные порывы ветра.