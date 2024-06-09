В каких областях уже вскоре похолодает

В Украину снова идет похолодание. Уже на следующей неделе в части областей снизится температура.

Когда и где именно ждать похолодание в июне, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.

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Похолодание в Украине

В Укргидрометцентре писали, что 9 июня ночью +11 – +16 градусов, а днем +23 – +28. Однако, на Юге и Юго-Востоке теплее, в частности, ночью +16 – +21, а днем +27 – + 32 градуса.

Интересно, что в течение 10 – 11 июня ожидается повышение ночной температуры в северных и центральных областях, дневной – в Украине на 2 – 4 градуса.

Только на Западе во вторник снова похолодает,

– предупредили синоптики.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, 10 июня в западных областях +24 – +28 градусов. Далее, 11 и 12 июня, уже +21 – +24.

Ориентировочный прогноз погоды на 12 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Где снова пройдут дожди, грозы и град

Также в воскресенье, 9 июня, в западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях снова пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. В западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

10 и 11 июня также ожидаются кратковременные дожди с грозами (на Юге и Востоке местами), местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

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