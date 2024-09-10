Температура ощутимо снизится: когда и в каких областях будет похолодание
Источник:Укргидрометцентр
На этой неделе в части областей Украины ожидается похолодание. Днем температура воздуха ощутимо снизится.
Когда и где именно будет похолодание, а в каких областях еще пригреет до +32 градусов, передает 24 Канал.
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В каких областях прогнозируют похолодание
Синоптики прогнозировали, на ночь 10 сентября +10 – +15 градусов, на побережье морей до +17. в среду и четверг +15 – +20 градусов. Только в южных областях и Крыму еще +18 – +23 градуса.
Днем +24 – +29 градусов, в большинстве западных областей +17 – +23,
– отметили в Укргидрометцентре.
Добавили, что 11 и 12 сентября на Востоке и Юге пригреет до +32 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в среду на Западе днем +18 – +20 градусов. Поэтому, если сравнивать с понедельником (синоптики прогнозировали +23 – +28), температура воздуха ощутимо снизится.
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На Западе снизится температура / Скриншоты из Укргидрометцентра