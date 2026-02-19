В каких областях ударят сильные морозы, и как изменится погода в конце недели

Погода в Украине в конце недели будет морозной. В части областей синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя. Также на дорогах сохранится гололедица.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будет холоднее всего в Украине?

В течение 20 февраля на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных и восточных областях выпадет снег, незначительные осадки возможны в северных регионах. Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза.

Днем она будет в пределах от 1 до 6 градусов мороза. Ночью в северных областях возможно снижение до 15 градусов мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке ожидается от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза ночью.

В течение дня там прогнозируют от 1 до 7 градусов тепла, в Крыму пригреет до 12 градусов тепла. Уже 21 февраля на юге и на юго-востоке будет снег, иногда с дождем. Температура воздуха ночью будет от 12 до 18 градусов мороза.

Днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке ожидается от 2 до 9 градусов мороза ночью и от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла днем, в Крыму - от 0 до 8 градусов тепла в течение суток.

Незначительный снег пройдет на западе и крайнем юге еще 22 февраля. Ночью температура воздуха будет от 7 до 13 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской области будет снижение до 16 градусов мороза.

В течение дня синоптики прогнозируют колебания от 1 до 6 градусов мороза. Такие же показатели будут западе, юге и юго-востоке в ночные часы. На этой территории в дневное время будет от 0 до 5 градусов тепла.

Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.

О чем свидетельствуют последние прогнозы синоптиков?