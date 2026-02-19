Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де буде найхолодніше в Україні?

Протягом 20 лютого на Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних та східних областях випаде сніг, незначні опади можливі у північних регіонах. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 10 градусів морозу.

Удень вона буде в межах від 1 до 6 градусів морозу. Уночі у північних областях можливе зниження до 15 градусів морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході очікується від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу вночі.

Протягом дня там прогнозують від 1 до 7 градусів тепла, у Криму пригріє до 12 градусів тепла. Вже 21 лютого на півдні і на південному сході буде сніг, інколи з дощем. Температура повітря вночі буде від 12 до 18 градусів морозу.

Удень очікується від 3 до 8 градусів морозу. На Закарпатті, півдні і південному сході очікується від 2 до 9 градусів морозу вночі та від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла вдень, у Криму - від 0 до 8 градусів тепла протягом доби.

Незначний сніг пройде на заході та крайньому півдні ще 22 лютого. Вночі температура повітря буде від 7 до 13 градусів морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській області буде зниження до 16 градусів морозу.

Впродовж дня синоптики прогнозують коливання від 1 до 6 градусів морозу. Такі ж показники будуть заході, півдні та південному сході в нічні години. На цій території у денний час буде від 0 до 5 градусів тепла.

