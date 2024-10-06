В Украину идет похолодание: когда и на сколько снизится температура

Уже вскоре в Украине снизится температура. Похолодание ожидается во вторую неделю октября.

Когда именно и будет ли оно резким, сказали в Укргидрометцентре. Синоптики спрогнозировали, на сколько градусов упадет температура.

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Дата похолодания в Украине

Синоптики прогнозировали, что в воскресенье на Западе ночью +7 – +12 градусов, днем +10 – +15 градусов.

На остальной территории ночью +11 – +16 градусов, на побережье морей +17 – +20 градусов. Днем +22 – +27. Однако в северных и Винницкой областях +16 – +22 градуса.

7 – 8 октября снижение температуры на 3 – 5 градусов,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Кстати, синоптики предупреждали, что в воскресенье часть Украины накроют значительные дожди. В частности, их прогнозировали в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской) и Винницкой областях. І уровень опасности, желтый.

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Прогноз погоды на 6 – 8 октября / Скриншоты с Укргидрометцентра