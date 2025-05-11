В Украине ожидаются заморозки: для каких областей есть опасность
- Ночью 12 мая в западных, северных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются заморозки до -3 градусов.
- Заморозки могут повредить цветущие плодовые деревья, объявлен желтый и оранжевый уровень опасности.
Ночью 12 мая в нескольких областях нашей страны ожидаются заморозки на поверхности почвы. В западных, северных и Винницкой областях может быть похолодание до -3 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Что известно о похолодании в Украине
В западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы могут быть заморозки до -3 градусов ночью 12 мая. Там объявлен первый (желтый) уровень опасности.
На Западе страны и Житомирской области второй (оранжевый) уровень опасности. Там ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов.
Синоптики предупреждают, что заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям.
В каких областях ожидаются заморозки / Карта Укргидрометцентра
К слову, украинские Карпаты сейчас засыпает снегом. На горе Поп Иван Черногорский ограничена видимость и падает снег. Также спасатели Ивано-Франковской области предупредили о сильном дожде, в горах – с мокрым снегом. Там объявлен первый (желтый) уровень опасности.