Температура упадет почти на 10 градусов: когда и в каких областях ожидается значительное похолодание

В июне часть Украины снова накроет похолодание. Кое-где температура может значительно снизиться.

Когда ждать снижения температуры и в каких областях оно будет наиболее ощутимым, передает 24 Канал.

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Похолодание в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в пятницу, 21 июня, будет без осадков. Только ночью на крайнем Востоке местами кратковременный дождь и гроза. Ночью 11 – 16 градусов, днем +22 – +27, на Закарпатье +30.

В субботу в Украине будет преимущественно без осадков. Однако днем на Западе снова дожди и грозы, а в отдельных районах и град, шквалы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +12 – +19, днем +25 – +30, а на Западе даже +28 – +33.

В воскресенье в Украине, кроме Юга и Востока, местами снова кратковременные дожди и грозы. Ночью +16 – +21. Днем +28 – +33, на Западе и Севере +25 – +30.

Ветер будет преимущественно северо-западный и западный, 5 – 10 метров в секунду. Только днем 21 июня в восточных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, жара продержится недолго. Так, уже 24 июня в большинстве западных областей температура воздуха днем может снизиться до +21 – +23 градусов. То есть, если сравнивать с 22 июня, где на Западе до +33, температура может снизиться аж на 10 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 24 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

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