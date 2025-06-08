Температура резко снизится: когда и в каких областях снова будет похолодание

В части областей Украины снова ожидается похолодание. Температура воздуха ощутимо снизится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Похолодание в Украине

Синоптики прогнозировали, что 9 июня в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится на 5 – 10 градусов. Тем временем на остальной территории сохранится жара.

По прогнозу на картах, если 8 июня на Западе ожидается до +30 градусов, то уже 9 июня только +18 – +20 градусов. Кстати, ночью преимущественно +12 – +14 градусов.

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На Западе будет похолодание / Скриншоты из Укргидрометцентра

Интересно, что раньше заморозки в Украине были даже в июне. Редко, впрочем, такие данные есть в архивах. Об этом в интервью 24 Каналу рассказывала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, +1 – +9 градусов. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3 – -3,4 градуса. На высокогорье Карпат даже до -5 градусов.