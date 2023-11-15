В Украине похолодает: ударят ли морозы на этой неделе

Одевайтесь теплее. В Украине ожидается похолодание. Оно накроет все области, в том числе и южные, где обычно теплее всего.

Будут ли на этой неделе морозы, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, также ответил, когда может выпасть снег.

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Когда ждать похолодания, будет ли мороз на этой неделе

Кибальчич отметил, что постепенно во второй половине недели в Украину будет поступать более холодный воздух из северных регионов Европы.

После 16 ноября произойдет понижение температуры воздуха и местами выпадет первый снег,

– рассказал синоптик.

В то же время писал, что температура еще останется выше нормы ориентировочно на 2 – 4 градуса. По прогнозу Кибальчича, днем среды ожидается 6 – 11 градусов, на Юге до +15.

В четверг, 16 ноября, в Украине сохранится неустойчивая и дождливая погода. Днем в западных областях без существенных осадков. Ночью будет 4 – 9, днем 6 – 11. Однако, в северных и западных областях ночью 0 – 5, днем 3 – 8 тепла.

Температура воздуха ночью (17 ноября – 24 Канал) будет колебаться в пределах 3 тепла – 3 мороза. Днем 2 – 8 тепла,

– спрогнозировал синоптик.

Кстати, ночью субботы также, вероятно, до 3 градусов мороза. Интересно, что на Прикарпатье возможен снег.

В воскресенье ночью от -2 мороза до +3. Днем всего 2 – 7 градусов выше нуля. Кстати, в южных и восточных областях ожидается дождь. Кое-где пойдет с мокрым снегом. Между тем на остальной территории Украины уже без существенных осадков.

Хотя недели значительных морозов еще не будет, впрочем, температура уже снизится как днем, так и ночью.