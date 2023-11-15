Чи будуть цього тижня морози, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. До речі, також відповів, коли може випасти сніг.

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Коли чекати похолодання, чи буде мороз цього тижня

Кібальчич зазначив, що поступово у другій половині тижня до України надходитиме більш холодне повітря з північних регіонів Європи.

Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря та місцями випаде перший сніг,

– розповів синоптик.

Водночас писав, що температура ще залишиться вищою за норму орієнтовно на 2 – 4 градуси. За прогнозом Кібальчича, вдень середи очікується 6 – 11 градусів, на Півдні до +15.

У четвер, 16 листопада, в Україні утримається нестійка й дощова погода. Тільки вдень у західних областях без істотних опадів. Вночі становитиме 4 – 9, вдень 6 – 11. Однак, у північних та західних областях вночі 0 – 5, вдень 3 – 8 тепла

Температура повітря вночі (17 листопада – 24 Канал) коливатиметься в межах 3 тепла – 3 морозу. Вдень 2 – 8 тепла,

– спрогнозував синоптик.

До речі, вночі суботи також, ймовірно до 3 градусів морозу. Цікаво, що на Прикарпатті можливий сніг.

У неділю вночі від -2 морозу до +3. Вдень лише 2 – 7 градусів вище нуля. До речі, у південих і східних областях очікується дощ. Подекуди йтиме з мокрим снігом. Тим часом на решті України вже без істотних опадів.

Тож, хоча тижня значних морозів ще не буде, втім, температура вже знизиться як вдень, так і вночі.

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