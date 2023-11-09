За інформацією рятувальників, сьогодні вранці на горі Піп Іван було хмарно, а температура повітря опустилась до -5 градусів.

До слова Де в Україні вже в листопаді випаде сніг

Карпати засніжило

На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима! Якщо плануєте похід в гори, враховуйте погодні умови. Бережіть себе та своїх рідних,

– йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Справжня зима в Карпатах / Фото ДСНС

Справжня зима в Карпатах / Фото ДСНС

Погода погіршуватиметься

За даними синоптиків, з 13 – 14 листопада очікуються певні зміни, перебудова синоптичних процесів. Щоправда, прогнози синоптиків різняться.

Раніше 24 Канал писав, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха сказала, що, за попередніми розрахунками, з другої половини листопада температура буде відчутно знижуватися.

Поки ще навіть не снігопади, а просто сніг, або навіть опади змішаної фази — сніг з дощем, або просто мокрий сніг очікуються лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову може бути, особливо після проходження циклону в середу, а потім і в суботу. Там вже, в принципі, навіть сніговий покрив утвориться,

– підкреслила синоптикиня.

Нагадаємо! цього тижня в Україні буде мінлива погода, а також різке зниження температури. Втім, за її словами, сильного вітру, який був минулого тижня, не варто очікувати цього тижня.

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Яка погода в Україні