За інформацією рятувальників, сьогодні вранці на горі Піп Іван було хмарно, а температура повітря опустилась до -5 градусів.
До слова Де в Україні вже в листопаді випаде сніг
Карпати засніжило
На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима! Якщо плануєте похід в гори, враховуйте погодні умови. Бережіть себе та своїх рідних,
– йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Справжня зима в Карпатах / Фото ДСНС
Справжня зима в Карпатах / Фото ДСНС
Погода погіршуватиметься
За даними синоптиків, з 13 – 14 листопада очікуються певні зміни, перебудова синоптичних процесів. Щоправда, прогнози синоптиків різняться.
Раніше 24 Канал писав, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха сказала, що, за попередніми розрахунками, з другої половини листопада температура буде відчутно знижуватися.
Поки ще навіть не снігопади, а просто сніг, або навіть опади змішаної фази — сніг з дощем, або просто мокрий сніг очікуються лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову може бути, особливо після проходження циклону в середу, а потім і в суботу. Там вже, в принципі, навіть сніговий покрив утвориться,
– підкреслила синоптикиня.
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Яка погода в Україні
- Зараз Карпати єдині – де випав сніг. Втім, за прогнозами синоптиків, до середини листопада снігу в Україні очікувати точно не варто.
- Тепла погода очікується на Півдні та у тимчасово окупованому Криму. Синоптики прогнозують до +12...+14 градусів. А ось денний температурний рекорд як "найпрохолодніший" регіон України поб'є Сумщина. Там температура повітря прогріється лише до +7...+9 градусів.
- У четвер, 9 листопада, в більшості областей нашої країни, очікуються дощі.