По информации спасателей, сегодня утром на горе Пип Иван было облачно, а температура воздуха опустилась до -5 градусов.

К слову Где в Украине уже в ноябре выпадет снег

Карпаты заснежило

На горе Пип Иван Черногорский уже настоящая зима! Если вы планируете поход в горы, учитывайте погодные условия. Берегите себя и своих родных,

– говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Настоящая зима в Карпатах / Фото ГСЧС

Настоящая зима в Карпатах / Фото ГСЧС

Погода будет ухудшаться

По данным синоптиков, с 13 – 14 ноября ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов. Но, прогнозы синоптиков отличаются.

Ранее 24 канал писал, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, что, по предварительным расчетам, со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться.

Пока еще даже не снегопады, а просто снег или даже осадки смешанной фазы — снег с дождем, или просто мокрый снег ожидаются только преимущественно в Карпатах. Там это явление и было уже периодически, и снова возможно, особенно после прохождения циклона в среду, а затем и в субботу. Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется,

– подчеркнула синоптик.

Напомним! На этой неделе в Украине будет переменная погода, а также резкое понижение температуры. Впрочем, по ее словам, сильного ветра, который был на прошлой неделе, не стоит ждать этой недели.

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Какая погода в Украине