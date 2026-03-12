Когда ослабнет тепло, и где будет прохладнее всего в Украине
- В конце недели в Украине температура может снизиться, но будет сохраняться ясная погода без осадков.
- Прохладнее всего будет в северо-восточных областях и Карпатах, с максимальными показателями до +11 градусов.
В конце недели температурные показатели могут несколько снизиться, тепло будет сдержанным. С понедельника синоптическая ситуация может измениться.
Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью NV.
Как и когда изменится погода?
По словам синоптика, еще в будни погода будет солнечной и спокойной. Температура воздуха ночью составит от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем возможно колебание от 10 до даже 17 градусов тепла.
С 14 марта весеннее тепло, как отметила Наталья Птуха, сбавит обороты, однако на территории Украины все еще сохранится ясная погода, без осадков. Прохладнее всего будет в северо-восточных областях и Карпатах.
Как всегда, немного свежее – в Карпатах и на северо-востоке страны, там не выше +11. А вот на следующей неделе синоптическая картина может быть другой – больше облачности, периодические осадки,
– рассказала она.
Представительница Укргидрометцентра объяснила, что такие изменения могут быть обусловлены атмосферными фронтами из Европы, однако температура воздуха может снизиться лишь на несколько градусов по сравнению с прошлыми показателями.
Какие прогнозы обнародовали ранее?
В общем, согласно текущим прогнозам Укргидрометцентра, высоких температур в течение этой недели пока не будет, пока предусматривают максимально стабильные и однообразные условия в антициклоне.
Отмечали, что в Украине в течение этой недели предусматривают солнечную погоду без осадков. Синоптическую ситуацию будет определять область высокого атмосферного давления, которая принесет сухой воздух и слабый ветер.
Метеорологическая весна уже началась в западных, южных и части центральных областей, где среднесуточная температура превышает 0 градусов. Кое-где скоро температура пересечет отметку +5 градусов.