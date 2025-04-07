В Укрэнерго предупредили о сложной ситуации в энергосистеме: идет ли речь об отключении
- В Украине возросло потребление электроэнергии из-за похолодания. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.
- Сейчас ограничения не планируются, однако ситуация в энергосистеме может измениться.
Из-за значительного снижения температуры в Украине возросло потребление электроэнергии. Сейчас в энергосистеме возникла сложная ситуация, а потому потреблять электроэнергию стоит экономно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Будут ли отключения света
В Укрэнерго сообщили, что в Украине возросло энергопотребление. Это связано с резким похолоданием на всей территории Украины и облачной погодой. По сравнению с пятницей, в потребление выросло на 16%. Сейчас об отключении света не говорится, однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в период с 08:00 до 21:00.
Пожалуйста, по возможности – ограничьте пользование мощными электроприборами в это время и не включайте два мощных устройства одновременно,
– отметили в Укрэнерго.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Сейчас об отключении света не говорится, однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в период с 08:00 до 21:00.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Кроме того, из-за непогоды на Западе обесточены 10 населенных пунктов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
К слову, в понедельник, 6 апреля, в Хмельницкой области вводили аварийные отключения. Причину введения временных ограничений не указывали, неизвестно это следствие атаки, или изменения температуры.