Похоронили во дворе: в Ирпене оккупанты жестоко расстреляли местного жителя

28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил о полном освобождении города от российских оккупантов. Жители города все же начали возвращаться домой, чтобы хотя бы унести то, что уцелело.

Сейчас возле некоторых домов можно увидеть захоронения людей, жестоко убитых российскими войсками. Об этом сайту 24 канала рассказал один из жителей Ирпеня.

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Расстрел мужчины

Игорь вернулся в Ирпень, чтобы забрать вещи из дома, пострадавшего от российских снарядов. По его словам, после вторжения оккупантов в доме оставалось жить еще около девяти человек.

Они были до конца, пока их не выгнали рашисты. Один мужчина пытался что-то сказать, и его просто расстреляли у подъезда. Прикопали его во дворе. Я плохо знал этого человека, но я знаю, что он был доктором наук в Луганской области. Он здесь жил вместе с другими в подвале,

– рассказал он.

Некоторые жители Ирпеня вернулись в родной город / Фото Алины Туришин, 24 канал

Хоронили мужчину сами же соседи

У меня нет слов. Понятно, что люди потеряли практически все, но вот когда такие люди гибнут,

– это совсем другое,

– добавил он.

Могила во дворе / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Жгли и грабили дома

Когда дом начал гореть, трубы начали плавиться. Потому оставаться в подвале больше не было безопасно.

Подвал, в котором жили люди / Фото Алины Туришин, 24 канал:

После того, как люди перебрались в соседние дома, домой их уже больше не впускали. По словам мужчины, оккупанты открывали и грабили квартиры – выносили все, что можно.

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