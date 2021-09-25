Похороны белорусского активиста Шишова состоятся в Киеве: известна дата

Киевская городская прокуратура разрешила похоронить тело белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Похороны состоятся 26 сентября, в воскресенье.

Что известно о похоронах активиста

Перед тем адвокат Елена Гаврилюк ознакомилась с материалами судмедэкспертизы. О результатах она не сообщила, поскольку дала подписку о неразглашении материалов в интересах следствия.

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В то же время на вопрос журналистов о том, насколько данные экспертизы соответствуют ожиданиям защиты, адвокат ответила: "Все в принципе, как мы и ожидали".

Девушка умершего Божена Жолудь рассказала, что похороны состоятся на одном из киевских кладбищ. Конкретное место она не сообщила, чтобы избежать возможных провокаций.

Шишова нашли мертвым: что известно

2 августа глава "Белорусского дома" в Украине пошел на утреннюю пробежку и не вернулся. Уже на следующий день Шишова нашли повешенным в парке недалеко от его дома.

Друзья погибшего не верят в то, что активист совершил самоубийство. Они уверены, что Виталия убили и за этим стоят спецслужбы России или Беларуси.

Близкие умершего также рассказали, что за ним следили с тех пор, как он приехал в Украину. СБУ предупреждала Шишова об опасности.

В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.