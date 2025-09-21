Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и BBC.

Где и когда состоится прощание с Кирком?

Церемония будет проходить на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона, где расположен офис консервативной правозащитной организации Чарли Кирка – Turning Point USA.

Вход на стадион является бесплатным и будет осуществляться в порядке живой очереди, согласно веб-странице Turning Point, которая проводит мероприятие. Организация приглашает потенциальных участников мероприятия заранее зарегистрироваться для получения билетов онлайн.

Сам стадион имеет фиксированную вместимость в не менее 63 000 человек, хотя ее можно увеличить до более 73 000 человек для проведения больших мероприятий. Двери для мероприятия откроются в 08:00 утра по местному времени (18:00 по киевскому), а программа начнется в 11:00 (21:00 по киевскому времени).

Дресс-код на мероприятие: "лучшая одежда в воскресенье – красный, белый или синий". Turning Point также предупредила участников об усиленной охране, что может увеличить время ожидания на входе на стадион.

Кто будет выступать на церемонии?

Ожидается, что на прощании выступят президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько высокопоставленных чиновников Белого дома.

Среди членов Кабинета министров, которые хотят взять слово, будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор национальной разведки США Тулси Габбард, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и автор внутриполитической повестки дня господина Трампа – Стивен Миллер.

Также выступит вдова погибшего – Эрика Кирк, которая возглавила организацию Turning Point USA после убийства мужа.

Речь также хочет дать телеведущий Такер Карлсон и Дональд Трамп-младший, а музыкальное сопровождение осуществят христианские музыкальные исполнители – Крис Томлин и Брэндон Лейк.

