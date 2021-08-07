В Киеве прощались с Евгением Марчуком: фото и видео

В Киеве 7 августа состоялось прощание с выдающимся политическим деятелем Евгением Марчуком. Его жизнь оборвалась в возрасте 81 года от сердечно-легочной недостаточности.

Ранее всех, кто хотел попрощаться с Марчуком, пригласили прийти в дом официальных приемов по улице Грушевского, 22, что в Киеве.

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Как происходило прощание с Марчуком

Из-за коронавируса в здание одновременно пускали только ограниченное количество людей. Последний раз увидеться с Марчуком украинцы могли с 12:00 до 15:00. После этого – захоронение на Байковом кладбище.

Из-за похорон правоохранители перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. Людям, пришедшим на церемонию, раздавали газету "День" с некрологом и биографией первого главы СБУ.



Перекрыли улицу Грушевского / Фото Obozrevatel

На прощание пришли политики

На похороны принесли венки от президента Зеленского, украинского парламента и Кабмина. Среди пришедших лично, заметили секретаря СНБО Алексея Данилова, экс-министра образования Лилию Гриневич и экс-главу Минюста Александра Лавриновича. Была и нардепка от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе и помощник главы государства Сергей Шефир.

Попрощаться с Марчуком пришел и премьер-министр

На церемонию прощания прибыл и глава правительства Украины Денис Шмыгаль. В телеграме он поделился воспоминаниями об ушедшем.

Все, кто знал Евгения Кирилловича, восхищались его неиссякаемой энергией, высоким профессионализмом и самоотверженностью Родине,

– написал премьер.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Obozrevatel:

Как Украина потеряла Евгения Марчука

Кабинет Министров выделил на похороны 198 тысяч гривен. За оказание воинских почестей генералу армии Украины Марчуку отвечает Минобороны и СБУ.

Выдающийся украинский политический деятель умер 5 августа. По данным Службы безопасности, Евгений Марчук имел острую сердечно-легочную недостаточность. Ее причиной стала коронавирусная болезнь, которую перенес первый глава СБУ.

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На смерть Марчука ранее отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что именно благодаря первому премьер-министру удалось установить "тишину" на Донбассе. Глава государства выразил искренние соболезнования семье умершего.