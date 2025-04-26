Похороны Папы Римского: фото, видео из Рима, кто приехал попрощаться с Франциском

В Ватикане 26 апреля прощаются с Папой Римским, который умер несколькими днями ранее. Провести Франциска в последний путь приехали лидеры иностранных государств, а также сотни тысяч верующих.

Что происходит на похоронах понтифика, кто из иностранных руководителей приехал в Ватикан, а также где будут хоронить Франциска – читайте в хронологии 24 Канала.

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Как проходят похороны Папы Римского