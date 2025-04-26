Похороны Папы Римского: фото, видео из Рима, кто приехал попрощаться с Франциском
В Ватикане 26 апреля прощаются с Папой Римским, который умер несколькими днями ранее. Провести Франциска в последний путь приехали лидеры иностранных государств, а также сотни тысяч верующих.
Что происходит на похоронах понтифика, кто из иностранных руководителей приехал в Ватикан, а также где будут хоронить Франциска – читайте в хронологии 24 Канала.
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Как проходят похороны Папы Римского
Похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву). Прощальная литургия состоится на площади Святого Петра в Ватикане, после чего гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения, как завещал умерший. Сам Франциск в завещании писал, что хотел более скромную церемонию, чем у других пап, чтобы быть ближе к верующим. Спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Общественному сообщил, что Владимир Зеленский уже прибыл в Рим. Президент Украины, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой римским Франциском. В Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп для участия в церемонии похорон Папы Франциска. Заметим, что это первая зарубежная поездка американского лидера после инаугурации. Общественное пишет, что в Ватикане посетителей уже запускают на территорию, где состоится погребальная церемония. Заметим, что некоторые из верующих занимали очередь еще с вечера и ночевали возле площади.
Что известно о похоронах Папы Римского на данный момент
Зеленский прибыл в Рим
Трамп прибыл в Рим
Посетителей в Ватикане начали запускать на территорию, где состоится похоронная церемония
Запечатанный гроб с Папой Франциском вынесут из базилики на площадь Святого Петра для похорон. Церемония начнется в 10:00 по местному времени.
Похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву).
Прощальная литургия состоится на площади Святого Петра в Ватикане, после чего гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения, как завещал умерший.
Сам Франциск в завещании писал, что хотел более скромную церемонию, чем у других пап, чтобы быть ближе к верующим.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Общественному сообщил, что Владимир Зеленский уже прибыл в Рим.
Президент Украины, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой римским Франциском.
В Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп для участия в церемонии похорон Папы Франциска.
Заметим, что это первая зарубежная поездка американского лидера после инаугурации.
Общественное пишет, что в Ватикане посетителей уже запускают на территорию, где состоится погребальная церемония.
Заметим, что некоторые из верующих занимали очередь еще с вечера и ночевали возле площади.