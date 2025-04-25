Зеленский объяснил, почему может не успеть на похороны Папы Римского

Ночью 24 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, убив более десятка человек. Эта трагедия заставила президента Зеленского сократить свой визит в ЮАР. Под вопросом остается поездка украинского лидера в Рим.

Владимир Зеленский сам признал, что может не успеть на похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля. Сделал это заявление политик во время возложения цветов возле разрушенного ударом дома в Святошинском районе столицы, передает 24 Канал.

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Кто поедет на похороны Папы

Глава государства отметил, что важно, чтобы Украина была представлена на похоронах. Он напомнил вклад Ватикана в возвращение незаконно депортированных украинских детей и обмены пленными.

Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди там будут присутствовать,

– поделился политик.

Зеленский объяснил, что ему нужно быть в Украине. Еще 25 апреля он будет иметь несколько военных заседаний, где речь пойдет о контрактах по системам ПВО. "Я не знаю, сколько это будет длиться, поэтому, если я буду успевать, обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины", – добавил президент.

К слову, во время брифинга 25 апреля спикер МИД Георгий Тихий подтвердил визит главы ведомства Андрея Сибиги на похороны Папы. По его словам, украинская делегация примет участие в траурных богослужениях и встречах, которые предусмотрены программой Ватикана.

"У министра, кроме участия в траурных мероприятиях, запланирован ряд телефонных переговоров и встреч с его коллегами из других стран", – рассказал Тихий