Похороны Папы Римского: в Риме развернут антидроновые системы, истребители и эсминец

В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоятся похороны Папы Римского Франциска. Для безопасности во время похорон Министерство обороны Италии развернет истребители в боевой готовности и эсминец.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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Как будут проходить похороны Папы Римского

Во время похорон Папы Римского Франциска охрану будут обеспечивать в частности с помощью систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Кроме этого, вооруженные силы также разместят эсминец у побережья Фьюмичино и истребители Eurofighter для контроля воздушного пространства над всем регионом.

Известно, что на похоронах планируется задействовать тысячи полицейских, а в Рим прибудет подкрепление из других регионов страны.

По данным Ватикана, с обеда среды, 23 апреля, до вечера четверга, 24 апреля, уже более 90 тысяч человек почтили Папу Римского в базилике Святого Петра.

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты". Официальной причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.

Интересно, что в своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили не так торжественно, как это обычно происходит, когда умирают понтифики. Он хотел, чтобы прощание с ним было более похоже на похороны обычного христианина.