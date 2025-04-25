Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ANSA.

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Як відбуватиметься похорон Папи Римського

Під час похорону Папи Римського Франциска охорону забезпечуватимуть зокрема за допомогою систем протидії безпілотним літальним апаратам. Окрім цього, збройні сили також розмістять есмінець біля узбережжя Ф'юмічіно та винищувачі Eurofighter для контролю повітряного простору над усім регіоном.

Відомо, що на похороні планується задіяти тисячі поліцейських, а до Риму прибуде підкріплення з інших регіонів країни.

За даними Ватикану, з обіду середи, 23 квітня, до вечора четверга, 24 квітня, вже понад 90 тисяч людей віддали шану Папі Римському в базиліці Святого Петра

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти". Офіційною причиною смерті став інсульт і незворотня серцева недостатність.

Цікаво, що у своєму заповіті Папа Франциск розпорядився, щоб його похорон проходив не так урочисто, як це зазвичай відбувається, коли помирають понтифіки. Він хотів, щоб прощання з ним було більш схоже на похорон звичайного християнина.