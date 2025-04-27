Зеленского снова обвинили, что он не так одет: на этот раз на похоронах Франциска

Владимира Зеленского обвинили в нарушении протокола на похоронах Папы Римского Франциска в субботу, 26 апреля. Президент Украины имел внешний вид, который не соответствовал дресс-коду церемонии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Почему Зеленского обвиняют в нарушении дресс-кода

В издании отметили, что строгий дресс-код для похорон Папы Римского в Ватикане предусматривал, что мужчины должны носить темный костюм с длинным черным галстуком и белую рубашку, а также черной пуговицей на левом лацкане пиджака. Обувь, длинные носки, пальто и зонтики тоже должны были быть черного цвета.

Обозреватели заметили, что Владимир Зеленский был без галстука черного цвета. Также для мероприятия украинский лидер выбрал не классический черный костюм, а черную куртку в милитари стиле, черную рубашку и брюки.



Зеленского обвинили в несоблюдении дресс-кода на похоронах Франциска / Фото Getty Images

Вместе с Владимиром Зеленский нарушение дресс-кода увидели и у бывшего президента США Джо Байдена. Он был в синем галстуке, хотя костюм был черным, но с синеватым оттенком.

Однако больше всего нарушил протокол похорон именно нынешний американский лидер Дональд Трамп. Он надел темно-синий костюм, украшенный булавкой с американским флагом, и соединил его с блестящим синим галстуком.

Журналисты объяснили, что по традиции на подобные мероприятия принято одевать элегантный темный наряд как проявление уважения, и многие присутствующие придерживались этого правила. В частности, жена Дональда Трампа Мелания, которая сидела рядом с ним, была одета в сдержанное черное пальто, дополненное кружевной вуалью и перчатками.

Издание также отметило, что критика в адрес внешнего вида Зеленского прозвучала только через два месяца после того, как один из репортеров в Белом доме назвал президента Украины "неуважительным" из-за того, что он не надел костюм во время визита в Овальный кабинет.