Точной даты похорон Пригожина нет, однако 29 августа на двух кладбищах Санкт-Петербурга ужесточили меры безопасности. В частности, говорится о Серафимском и Северном кладбищах, пишет 24 Канал.
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Будет ли Путин на похоронах Пригожина
Присутствие президента (на похоронах Пригожина – 24 Канал) не предусматривается. Конкретно о похоронах мы информации не имеем – все-таки решение по этому поводу принимают родные, близкие, здесь не можем что-либо говорить без них,
– заявил Песков.
Кроме того, прислужник российского диктатора заявил, мол, Кремль якобы не располагает конкретной информацией о похоронах.
Следует заметить, что в российском Санкт-Петербурге усилили охрану на двух кладбищах. В частности, на Серафимском кладбище, где вполне могли бы похоронить Пригожина, дежурит полиция. Более того, там даже моют асфальт.
РосСМИ писали, что Пригожина могут похоронить 30 августа с предварительной панихидой в Москве. Однако официально данных об этом не было.
В то же время писали, что 29 августа на Северном кладбище могли похоронить Валерия Чекалова. Кроме того, там видели "Мерседес" Алены Можар, связанной с Пригожиным. В частности, она отвечала за питание боевиков.
Кратко о мятеже и гибели Пригожина
- 23 июня 2023 года владелец ЧВК "Вагнер" со своими наемниками заявил, что идет на Москву. Он был ориентировочно в 200 километрах от российской столицы, однако заявил о прекращении мятежа и развернул свои войска.
- После этого Пригожина с вагнеровцами перебросили в Беларусь. Эксперты уверяли, что Пригожина ликвидируют. В частности, генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун уверял, что Пригожина убьют несмотря на все гарантии безопасности, которые ему обещали.
- Уже 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy 600 Пригожина разбился в Тверской области России. Следственный комитет России подтвердил гибель Пригожина и других 9 человек, находившихся в самолете.