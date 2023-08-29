Точной даты похорон Пригожина нет, однако 29 августа на двух кладбищах Санкт-Петербурга ужесточили меры безопасности. В частности, говорится о Серафимском и Северном кладбищах, пишет 24 Канал.

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Будет ли Путин на похоронах Пригожина

Присутствие президента (на похоронах Пригожина – 24 Канал) не предусматривается. Конкретно о похоронах мы информации не имеем – все-таки решение по этому поводу принимают родные, близкие, здесь не можем что-либо говорить без них,

– заявил Песков.

Кроме того, прислужник российского диктатора заявил, мол, Кремль якобы не располагает конкретной информацией о похоронах.

Следует заметить, что в российском Санкт-Петербурге усилили охрану на двух кладбищах. В частности, на Серафимском кладбище, где вполне могли бы похоронить Пригожина, дежурит полиция. Более того, там даже моют асфальт.

РосСМИ писали, что Пригожина могут похоронить 30 августа с предварительной панихидой в Москве. Однако официально данных об этом не было.

В то же время писали, что 29 августа на Северном кладбище могли похоронить Валерия Чекалова. Кроме того, там видели "Мерседес" Алены Можар, связанной с Пригожиным. В частности, она отвечала за питание боевиков.

Кратко о мятеже и гибели Пригожина