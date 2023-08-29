Точної дати поховання Пригожина немає, проте 29 серпня на двох цвинтарях Санкт-Петербургу посилили заходи безпеки. Зокрема, мовиться про Серафимський та Північний цвинтар, пише 24 Канал.
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Чи буде Путін на похороні Пригожина
Присутність президента (на похороні Пригожина – 24 канал) не передбачається. Конкретно про похорон ми інформації не маємо – все-таки рішення щодо цього ухвалюють рідні, близькі, тут не можемо щось говорити без них,
– заявив Пєсков.
Окрім того, посіпака російського диктатора заявив, мовляв, Кремль буцімто не має конкретної інформації щодо похорону.
Варто зауважити, що у російському Санкт-Петербурзі посилили охорону на двох кладовищах. Зокрема, на Серафимському цвинтарі, де цілком могли б похоронити Пригожина, чергує поліція. Ба більше, там навіть миють асфальт.
РосЗМІ писали, що Пригожина можуть похоронити 30 серпня з попередньою панахидою у Москві. Проте офіційно даних про це не було.
Водночас писали, що 29 серпня на Північному цвинтарі могли похоронити Валерія Чекалова. Окрім того, там бачили "Мерседес" Альони Можар, яка була пов'язана з Пригожиним. Зокрема, вона відповідала за харчування бойовиків.
Коротко про заколот та загибель Пригожина
- 23 червня 2023 року власник ПВК "Вагнер" зі своїми найманцями заявив, що йде на Москву. Він був орієнтовно за 200 кілометрів від російської столиці, проте заявив про припинення заколоту і повернув свої війська.
- Після цього Пригожина з вагнерівцями перекинули в Білорусь. Експерти запевняли, що Пригожина ліквідують. Зокрема, генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун запевняв, що Пригожина вб'ють попри усі гарантії безпеки, які йому обіцяли.
- Вже 23 серпня бізнес-джет Embraer Legacy 600 Пригожина розбився у Тверській області Росії. Слідчий комітет Росії підтвердив загибель Пригожина та інших 9 осіб, які були в літаку.