Точної дати поховання Пригожина немає, проте 29 серпня на двох цвинтарях Санкт-Петербургу посилили заходи безпеки. Зокрема, мовиться про Серафимський та Північний цвинтар, пише 24 Канал.

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Чи буде Путін на похороні Пригожина

Присутність президента (на похороні Пригожина – 24 канал) не передбачається. Конкретно про похорон ми інформації не маємо – все-таки рішення щодо цього ухвалюють рідні, близькі, тут не можемо щось говорити без них,

– заявив Пєсков.

Окрім того, посіпака російського диктатора заявив, мовляв, Кремль буцімто не має конкретної інформації щодо похорону.

Варто зауважити, що у російському Санкт-Петербурзі посилили охорону на двох кладовищах. Зокрема, на Серафимському цвинтарі, де цілком могли б похоронити Пригожина, чергує поліція. Ба більше, там навіть миють асфальт.

РосЗМІ писали, що Пригожина можуть похоронити 30 серпня з попередньою панахидою у Москві. Проте офіційно даних про це не було.

Водночас писали, що 29 серпня на Північному цвинтарі могли похоронити Валерія Чекалова. Окрім того, там бачили "Мерседес" Альони Можар, яка була пов'язана з Пригожиним. Зокрема, вона відповідала за харчування бойовиків.

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