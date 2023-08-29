Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що російський диктатор затягнув щодо ватажка вагнерівців. До слова, літак Пригожина, який розбився 23 серпня, прямував із Санкт-Петербурга до Москви.

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"А так вийшла "хрещена тітка" трохи. Путін зносився, стерся. І те, що він це зробив, зробив пізно, невчасно, затягнув. Зараз мертвий Пригожин виглядає сильніше", – наголосив Давидюк.

Глава ПВК "Вагнера", припускає політолог, нині може зібрати більше протестного електорату, ніж сам президент Росії. І це для бункерного діда буде проблемою. Адже з живим Євгенієм Пригожиним можна було б поговорити.

Пригожин – це типовий вірус, коли з'являються потім десятки малих Пригожиних. І потім ти не знаєш, що з ними робити,

– сказав Микола Давидюк.

Політолог вважає, що в країні-агресорці нині не просто так відстрілюють генералів та не просто так саджають, зокрема, таких, як терорист Ігор Гіркін-Стрєлков. Мовляв, у Росії розуміють, що напад може повторитися.

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Немає про що домовлятися

Існує конспірологічна версія, що Євгенія Пригожина нібито не вбили. Якщо це підтвердиться, тоді, вважає Микола Давидюк, російському диктатору буде кінець.

Однак, ліквідацією глави ПВК "Вагнера" бункерний дід показав, що він кривавий вбивця. Окрім того, він показав світу та Україні, що з ним немає про що домовлятися. Адже ватажок найманців домовився з російським диктатором, підписав угоду, а тепер Владімір Путін його кинув.

"Як ви тоді змусите Україну домовитися з Росією, знаючи, що вона це порушить?" – зауважив політолог.

Путіна треба ліквідувати

Велика кількість європейських політиків думають про те, що буде з Владіміром Путіним у майбутньому. Однак не помічають українську націю, яка буде майбутнім членом ЄС.

Знищити Путіна простіше, ніж, наприклад, перемоги армію. Але просто це завдання треба поставити. Або нам, або Заходу. Треба знищити того, хто нападає на нас, а не чекати, терпіти, поки він вбиває наших людей десятками тисяч,

– сказав Давидюк.

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