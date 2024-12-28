"Похоже, получил поручение от Путина": Зеленский отреагировал на шантаж Фицо

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить поставки резервной электроэнергии в Украину. Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление политика.

По мнению главы государства, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как Зеленский отреагировал на слова Фицо

Зеленский отметил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только в результате оккупации Россией Запорожской атомной станции. А также из-за целенаправленного уничтожения значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества российскими ракетами и "Шахедами".

Глава государства отметил, что благодаря героической работе украинских энергетиков и "спасительному сотрудничеству" с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими партнерами удалось не допустить блэкаута в Украине. А теперь, по словам Зеленского, Фицо втягивает Словакию в попытки России нанести украинцам боль.

Зеленский напомнил Фицо, что поддержка российской агрессии является аморальной, а также добавил, что недальновидная политика словацкого премьера оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа. Он также отметил, что в результате прекращения импорта электроэнергии в Украину Словакия ежегодно будет терять не менее 200 миллионов долларов.

Для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей,

– говорит Зеленский.

Он добавил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину составляет около 19%, и подчеркнул, что страна является частью единого европейского энергорынка и Фицо должен уважать эти правила.

Зеленский отметил, что любое решение словацкого премьера не приведет к остановке импорта электроэнергии в Украину, но зато может привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом.

Отметим, что премьер Словакии пригрозил прекратить импорт электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа. По мнению Фицо, прекращение транзита газа через Украину ударит по экономике Европейского Союза и увеличит расходы на энергию на 120 миллиардов евро до 2026 года.