Похоже, у оккупантов заканчивается нормальная военная техника

Россия ежедневно теряет большое количество личного состава и техники в подлой войне против Украины. Похоже, у оккупантов заканчиваются средства для агрессии против нашего государства.

Россия перебрасывает автобусы

В соцсетях появилось видео, на котором происходит переброска "техники". Если раньше орда перевозила танки, артиллерийские системы и тому подобное, то теперь это автобусы типа ПАЗ-3205 и пассажирские ГАЗели.

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Также на видео видно множество грузовиков и маршруток. На большинстве российской "техники" присутствует известная буква Z.

Смотрите видео переброски "техники" россиянами

По данным Генштаба, по состоянию на утро 6 марта потери России составляют:

личного состава – более 11 тысяч;

танков ‒ 285;

боевых бронированных машин (ББМ) ‒ 985;

артиллерийских систем – 109;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;

средств противовоздушной обороны – 21;

самолетов – 44;

вертолетов – 48;

автомобильной техники – 447;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4.

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