Похоже, глисты есть у обоих, – Скрыпин о дебатах
События вокруг предвыборных дебатов набирают новые обороты. Общественность активно следит за ходом событий. Журналист Роман Скрыпин не остался в стороне и призвал кандидатов в конце прийти к согласию и поговорить.
Пусть дебаты пройдут на UA: Первый, с участием всех желающих журналистов и они будут иметь возможность задать дополнительные вопросы.
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Также журналист отметил, что этот вариант лучше, чем ставить условия в 24 часа и это лучше чем вешать на оппонента ярлык марионетки или клоуна.
Вы демонстрируете не свои тестикулы. Вы демонстрируете свою исключительную слабость. Где тонко, там и рвется. И это будет точно лучше сериала "Сватыа" и Медведчука, который летает в Москву в неопределенном статусе,
– отметил Скрыпин.
Он также добавил, что не видит по технологиям и технологам его (Владимира Зеленского – 24 ред.) настоящего, а также не видит Юлию Тимошенко "рефери". К Порошенко же обратился словами:
Господин Порошенко, каждый вичнок имеет свою цену. Вы, если в сознании, видите. Это – красная карточка. А другому дали глубоким авансом зеленую. И там сразу сорвало крышу. Потому что нет понимания, что эта карта – огромная, страшная. Я не экстрасенс, чтобы перевидеть: справится, или нет.
Скрыпин подчеркнул, что мы получили противостояние, на которое заслужили. Одни понятия с определенными маркерами против других. И что в одном случае нет права на ошибку и перезапуск
Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".
Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.
Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля