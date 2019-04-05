Похоже, глисты есть у обоих, – Скрыпин о дебатах

События вокруг предвыборных дебатов набирают новые обороты. Общественность активно следит за ходом событий. Журналист Роман Скрыпин не остался в стороне и призвал кандидатов в конце прийти к согласию и поговорить.

Пусть дебаты пройдут на UA: Первый, с участием всех желающих журналистов и они будут иметь возможность задать дополнительные вопросы.

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Также журналист отметил, что этот вариант лучше, чем ставить условия в 24 часа и это лучше чем вешать на оппонента ярлык марионетки или клоуна.

Вы демонстрируете не свои тестикулы. Вы демонстрируете свою исключительную слабость. Где тонко, там и рвется. И это будет точно лучше сериала "Сватыа" и Медведчука, который летает в Москву в неопределенном статусе,

– отметил Скрыпин.

Он также добавил, что не видит по технологиям и технологам его (Владимира Зеленского – 24 ред.) настоящего, а также не видит Юлию Тимошенко "рефери". К Порошенко же обратился словами:

Господин Порошенко, каждый вичнок имеет свою цену. Вы, если в сознании, видите. Это – красная карточка. А другому дали глубоким авансом зеленую. И там сразу сорвало крышу. Потому что нет понимания, что эта карта – огромная, страшная. Я не экстрасенс, чтобы перевидеть: справится, или нет.

Скрыпин подчеркнул, что мы получили противостояние, на которое заслужили. Одни понятия с определенными маркерами против других. И что в одном случае нет права на ошибку и перезапуск