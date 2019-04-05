Схоже, глисти є в обох, – Скрипін про дебати
Події навколо передвиборчих дебатів набирають нових обертів. Громадськість активно слідкує за перебігом подій. Журналіст Роман Скрипін не залишився осторонь та закликав кандидатів врешті дійти згоди та поговорити.
Нехай дебати пройдуть на UA:Перший, за участі усіх охочих журналістів і вони матимуть можливість поставити додаткові питання.
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Також журналіст зазначив, що цей варіант кращий, аніж ставити умови в 24 години і це краще ніж вішати на опонента ярлик маріонетки чи клоуна.
Ви демонструєте не свої тестикули. Ви демонструєте свою виключну слабкість. Де тоненько, там і рветься. І це буде точно краще за серіал "Свати" і за Медведчука, який літає в Москву у невизначеному статусі,
– зазначив Скрипін.
Він також додав що не бачить за технологіями та технологами його (Володимира Зеленського, – 24 ред.) справжнього, а також не бачить Юлію Тимошенко "рефері". До Порошенка ж звернувся словами:
Пане Порошенко, кожен вичнок має свою ціну. Ви, якщо притомний, бачите. Це – червона картка. А іншому дали глибоким авансом зелену. І там одразу зірвало дах. Бо немає розуміння, що ця картка – величезна, страшенна. Я не екстрасенс, щоби перебачити: впорається, або ні.
Скрипін підкреслив, що ми маємо двобій, на який заслужили. Одні поняття з визначеними маркерами проти інших. І що в жодному випадку немає права на помилку та перезапуск
Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".
Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.
Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.