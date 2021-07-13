Похвалил Путина: бывший "слуга" Шевченко снова оскандалился

Бывший представитель "Слуги народа" Евгений Шевченко сделал скандальное заявление о статье Владимира Путина. Политик убеждает, что нашел в тексте "сильный смысл".

Шевченко думает, что Путин выделил основные позиции исторических событий в отношениях России, Украины и Беларуси. Нардеп боится, что Украину могут разорвать из-за "диктатуры Запада".

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Что наговорил Шевченко

Политик даже сделал вывод, мол, Украине не обойтись без изменения политического курса. Для этого, думает Шевченко, нужна Беларусь – якобы как посредник в примирении Киева и Москвы. Кроме того, Шевченко снова продолжил тезис о "братских народах".

Нардеп говорит, если нельзя поменять своих соседей, надо менять свою политику. Несмотря на то, что именно действия соседа привели к войне, оккупации территории и гибели десятков тысяч украинцев.

Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, совершать прагматичные поступки и научиться держать слово,

– утверждает Шевченко.

Предыдущие скандалы с Шевченко

Шевченко давно высказывал заявления в поддержку Лукашенко. Когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи".

Кроме того, депутат утверждал, что белорусы вышли на протесты против режима Лукашенко, потому что "им скучно". Парламентарий обругал белорусскую оппозицию, он назвал оппонентов Лукашенко "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".

В апреле Шевченко поехал в Минск, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украинский политик говорил, якобы для него это большая честь.